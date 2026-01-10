Глава Пензы попросил автомобилистов не мешать вывозу мусора

В Пензе автомобилисты оставляют машины рядом с контейнерными площадками, это мешает вывозу мусора.

Глава города Олег Денисов попросил автолюбителей на парковаться в таких местах. Видео он опубликовал на своих страницах в соцсетях утром в субботу, 10 января.

«Снег продолжает идти, мы продолжаем работать», - сообщил чиновник.

По его словам, он начал день с уборки крыльца своего подъезда, а также с объезда города.

«Пензавтодор» очищает улицы от снега в круглосуточном режиме. Ежедневно вывозится порядка 5 000 куб. м осадков. 10 января для уборки привлекли 115 спецмашин и бригады ручного труда.

Как отметил Денисов, управляющие компании проигрывают бой с последствиями снегопадов.

«Подворовые обходы, ваши сообщения в соцсетях показывают, что пока не все УК справляются. Чтобы исправить ситуацию, проверяем отличившихся и применяем к ним административные меры», - рассказал глава Пензы.