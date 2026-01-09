Для офтальмологической больницы закупили новую хирургическую систему

Для офтальмологической больницы закупили новую хирургическую систему
В областной офтальмологической больнице появилась система трехмерной визуализации для микрохирургических операций. Такое оборудование на данный момент единственное в регионе.

Благодаря этой системе повысится качество оказания помощи пациентам с патологиями глаз.

«Новая аппаратура высокого класса позволит непосредственно во время операции получать изображение высокой четкости при отличной освещенности, что в свою очередь влияет на эффективность проводимого лечения. Микроскоп оснащен дополнительными окулярами для работы, при необходимости, с ассистентом», - сообщили в Минздраве Пензенской области.

Изображения из окуляров переводится на большой 3D-экран. Новое медоборудование дает специалисту возможность в 2,7 раза увеличить глубину изображения и поле зрения. Таким образом область оперативного вмешательства визуализируется, а возможности офтальмомикрохирургии расширяются.

«Из-за технологических особенностей новый комплекс позволяет сделать проведение операций не только более эффективным и безопасным, но и более комфортным для пациента», - добавили в минздраве.

