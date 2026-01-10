В Пензенской области циклоны сдержат похолодание

В выходные Пензенская область окажется под влиянием западных вихрей. В субботу, 10 января, погоду в регионе будет диктовать циклон, который принес обильные осадки в Москву и Центральный федеральный округ.

По прогнозам Приволжского УГМС, по всей территории Сурского края пройдет снег, временами сильный. Ожидается метель, гололедица.

11 января поступающий в регион влажный и теплый воздух продолжит влиять на погоду. Прогнозируются осадки.

По словам метеорологов, циклоны сдержат похолодание, поэтому температурный режим будет немного выше нормы.

Морозы ожидаются небольшими, а днем и вовсе слабыми, около -5…-3 градусов.