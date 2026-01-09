10 января в Пензенской области ожидается мокрый снег

Общество

10 января в Пензенской области ожидается мокрый снег
Печать
Telegram

В субботу, 10 января, в Пензенской области прогнозируется мокрый снег, местами сильный, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 10-е число температура опустится до -6 градусов. В регионе пройдут осадки, ожидается гололедица.

Утром будет около -2, снег. Днем местами гололед. В некоторых районах синоптики ожидают умеренный или мокрый снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет +1…-4 градуса.

11 января после волны потепления в Пензенскую область может прийти похолодание. Температура опустится до -10.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!