62 тыс. пензенцев прошли углубленную диспансеризацию после ковида

В Пензенской области в 2025 году врачи оценили состояние здоровья более 600 000 жителей старше 18 лет. Так, 513 000 человек прошли диспансеризацию, 164 000 проверили репродуктивное здоровье.

62 000 жителей региона, перенесших коронавирус, посетили специалистов в рамках углубленной диспансеризации, сообщили в областном минздраве.

В 2025-м благодаря методам онкоскрининга врачи выявили более 800 случаев онкозаболеваний. Чаще всего рак поражал кожу, молочные железы у женщин, кишечник, предстательную железу и легкие.

«Среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний лидирующие позиции занимают: нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение», - отметили в министерстве.

Врачи напомнили, что пензенцы 18-39 лет могут пройти диспансеризацию 1 раз в 3 года, а старше 40 лет - ежегодно. Мужчинам и женщинам в возрасте 18-49 лет нужно оценить свое репродуктивное здоровье.