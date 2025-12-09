Общество

В минздраве рассказали, что случится при пропуске звонка от Елены

Печать
Telegram

В областном минздраве разъяснили последствия пропуска звонка от робота-помощника Елены. Он проводит автоматический обзвон пациентов, записанных на прием к врачам.

Вопрос интересует многих жителей региона. У каждого могут быть объективные обстоятельства, мешающие вовремя отреагировать на вызов: недоступность телефона, невозможность взять трубку за рулем, занятость на работе и т. д.

Типовой алгоритм предполагает, что звонок от Елены будет принят. Для подтверждения записи нужно ответить «Приду», для отмены - «Отказываюсь». Исходя из варианта, помощник вносит данные в систему бронирования.

«Если голосовой помощник не дозвонился до пациента, то запись автоматически не отменяется», - заверили в областном минздраве.

Ранее в ведомстве сообщили, что доля отказов от записи составляет 2-4%. Применение робота позволяет закрыть образовавшиеся «окна» и вовремя предоставить медицинскую помощью нуждающимся. Новшество работает с 24 ноября этого года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети