В минздраве рассказали, что случится при пропуске звонка от Елены

09.12.2025 | 12:52

В областном минздраве разъяснили последствия пропуска звонка от робота-помощника Елены. Он проводит автоматический обзвон пациентов, записанных на прием к врачам.

Вопрос интересует многих жителей региона. У каждого могут быть объективные обстоятельства, мешающие вовремя отреагировать на вызов: недоступность телефона, невозможность взять трубку за рулем, занятость на работе и т. д.

Типовой алгоритм предполагает, что звонок от Елены будет принят. Для подтверждения записи нужно ответить «Приду», для отмены - «Отказываюсь». Исходя из варианта, помощник вносит данные в систему бронирования.

«Если голосовой помощник не дозвонился до пациента, то запись автоматически не отменяется», - заверили в областном минздраве.

Ранее в ведомстве сообщили, что доля отказов от записи составляет 2-4%. Применение робота позволяет закрыть образовавшиеся «окна» и вовремя предоставить медицинскую помощью нуждающимся. Новшество работает с 24 ноября этого года.