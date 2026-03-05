Названы самые опасные цветы в букетах к 8 Марта

Некоторые цветы в букетах к 8 Марта могут вызвать аллергию у людей, склонных к ней. К самым опасным врач-аллерголог Татьяна Устинова отнесла мимозу.

«Главная причина аллергии на цветы - пыльца. У многих растений она обладает высокой летучестью и крайне малым весом. Когда букет стоит в комнате, пыльца осыпается, попадает в воздух и неизбежно оседает на слизистых оболочках носа и глаз», - рассказала специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Помимо мимозы, к наиболее аллергенным цветам врач отнесла лилии, гиацинты, хризантемы, а также ромашки и ландыши.

По словам Устиновой, ошибочно мнение, что резкий аромат цветка является признаком его аллергенности. Сильный запах обусловливают эфирные масла. Они выступают в роли веществ, вызывающих механическое или химическое раздражение.

«Резкий запах раздражает нервные окончания в носу, вызывая симптомы, очень похожие на аллергию. Например, запах лилии часто провоцирует чихание и слезотечение. Это реакция на химическое вещество, хотя тесты на конкретный аллерген при этом могут быть отрицательными», - рассказала врач.

Праздничные букеты могут быть опасны не только из-за пыльцы растений. Во время транспортировки на цветах и листьях скапливается пыль, являющаяся хорошей средой для пылевых клещей - одного из мощнейших аллергенов.

Другая скрытая угроза - плесневые грибки, которые активно размножаются в месте среза, пока стебли цветов находятся в воде. Плесень - сильный аллерген, который способен вызвать реакцию даже у тех, для кого не опасна цветочная пыльца.