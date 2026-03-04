В праздники увеличится составность пригородных поездов

В связи с празднованием 8 Марта увеличится составность поездов в Пензенской области, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

Так, 6-го числа по маршруту Саранск - Пенза-I - Кузнецк будут курсировать 6 вагонов вместо 4. На 7-е составность поезда из Кузнецка в Саранск также увеличена с 4 до 6 вагонов.

9 марта поезда из Саранска в Кузнецк и обратно, следующие через Пензу-I, станут длиннее на 2 вагона каждый.

В тот же день с Пензы-I в Башмаково и обратно будут отправляться не 3 вагона, а 5.

Кроме того, 10 марта изменится расписание движения:

- назначены поезда с Пензы-I (отпр. в 10:32) в Башмаково (приб. в 13:39) и из Башмакова (отпр. в 13:41) до Пензы-I (приб. в 16:56);

- выведены из графика № 7241 Пенза-I (отпр. в 10:32) - Белинская (приб. в 12:06) и № 7242 Белинская (отпр. в 15:22) - Пенза-I (приб. в 16:56).