Десятки пензенцев побывали у врачей во время акции «Ничего лишнего»

Десятки пензенцев побывали у врачей во время акции «Ничего лишнего»
В региональном минздраве подвели итоги акции «Ничего лишнего», которая прошла в среду, 4 марта, во Всемирный день борьбы с ожирением.

Мероприятие организовали в центрах здоровья для взрослых. В нем приняли участие более 80 пензенцев.

Они прошли биоимпедансометрию (обследование, определяющее объем жировой, мышечной, костной массы, жидкости в организме) и получили индивидуальные рекомендации от врачей по медицинской профилактике.

«Мы должны понимать, что ожирение - это не эстетическая проблема, не индивидуальный выбор человека, а серьезное хроническое заболевание. «Мягкое» снижение энергетической емкости пищевого рациона, включение в него достаточного количества овощей и фруктов, контроль объема порций, уменьшение потребления ультрапереработанной продукции. Это основные шаги, которые должен делать человек для снижения массы тела», - отметила главный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

Ожирение может стать причиной сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, рака и проблем с опорно-двигательным аппаратом.

