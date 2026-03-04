В ночь на 5 марта объявлен желтый уровень погодной опасности

В ночь на 5 марта объявлен желтый уровень погодной опасности
4 марта в Пензенской области ожидается облачная погода и снег различной интенсивности, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -4...-9 градусов. В прогнозе сильный снег, из-за чего в регионе установлен желтый уровень погодной опасности.

Днем ртутные столбики поднимутся до -3...+2, Ожидается небольшой, местами умеренный снег с дождем. В ночь на пятницу похолодает до -3...-8 градусов.

Ветер в течение суток сменит направление с южного на западное и будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

в народном календаре 5 марта - день Катыша. В старину считалось, что снег с дождем предвещает большое половодье, а южный ветер несет тепло и приближает весну.

