В Заречном и Спутнике появятся умные светофоры

В 2026 году в регионе планируют внедрять интеллектуальную транспортную систему (ИТС) не только в Пензе, но и в Заречном и Спутнике (Пензенский район).

Там установят комплексы адаптивного управления и мониторинга параметров транспортных потоков на 12 объектах, а также 1 автоматическую дорожную метеостанцию, сообщили в областном правительстве.

«Улично-дорожные сети Спутника и Пензы тесно связаны. Внедрение ИТС позволит разрабатывать и применять комплексные решения по оптимизации движения. В Заречном цифровизация дорожной инфраструктуры позволит оперативно мониторить условия движения транспорта, что, в свою очередь, повысит безопасность и удобство передвижения благодаря использованию современных методов управления транспортными потоками», - пояснил замдиректора ГБУ «Безопасный регион» Алексей Власов, возглавляющий отдел построения и развития интеллектуальной транспортной системы.

В 2025 году в Пензе оснастили комплексами адаптивного управления 18 светофоров. Также на городских дорогах появились 8 комплексов мониторинга параметров транспортных потоков и 2 автоматические метеостанции (одна из них - на Измайловском путепроводе).

Интеллектуальные транспортные системы предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением. Светофоры переводятся в режим адаптивного управления, то есть изменения длительности действия фаз цикла регулирования в реальном времени.