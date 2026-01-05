Из Пензы за сутки вывезли 4 700 кубометров снега

Из Пензы за сутки вывезли 4 700 кубометров снега
Сотрудники МБУ «Пензавтодор» в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада. За прошедшие сутки из областного центра вывезли более 4 700 кубометров снега, сообщили в администрации Пензы утром в понедельник, 5 января.

По данным синоптиков, 3-го числа в регионе выпало от 50% до 100% декадной нормы осадков.

5 января на расчистку городских улиц, скверов и других общественных пространств вышли 136 человек, используется 105 единиц техники «Пензавтодора».

В частном секторе Пензы уборку снега организуют районные администрации.

«За содержание придомовых территорий отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Телефоны организаций указаны на квитанциях по оплате коммунальных услуг», - подчеркнули в мэрии.

