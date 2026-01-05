Губернатор прокомментировал жалобы на нечищеные дворы

Губернатор прокомментировал жалобы на нечищеные дворы
В соцсетях зафиксировали около 500 обращений от жителей Пензенской области, которых не устраивают нечищеные дворы и межквартальные проезды, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона подчеркнул, что в большинстве случаев это зона ответственности управляющих компаний.

«Требовательность людей с каждым часом возрастает, и это понятно. Проведена оценка состояния 900 дворов. Прошедший снегопад явно показал недобросовестность некоторых компаний», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Он потребовал от первого заместителя министра ЖКХ и ГЗН Пензенской области Андрея Кузнецова жестче применять штрафные санкции в отношении УК.

«Управляющая компания - служба, которая должна работать круглосуточно, у нее не может быть праздников, должна на «боевом посту» находиться, реагировать на обращения граждан. Меня интересует, чтобы население было удовлетворено качеством очистки придомовых территорий», - подчеркнул губернатор.

