Пензенцев приглашают на рождественские богослужения

В среду, 7 января, православные христиане отметят Рождество. В пензенских храмах состоятся посвященные празднику богослужения.

Главные торжества пройдут в Спасском кафедральном соборе. Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Всенощное бдение накануне праздника состоится 6 января в 17:00. Божественная литургия - в 00:00 в ночь с 6 на 7 января. Исповедь - в 23:00», - сообщили в Пензенской епархии.

Вторая литургия начнется в 8:00 7 января.

Кстати, в 2026 году прихожане впервые увидят Спасский кафедральный собор полностью расписанным.