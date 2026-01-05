В Пензе в части маршруток появились терминалы для безналичной оплаты

Пензенцы обратили внимание, что в некоторых городских маршрутках появились терминалы для приема безналичной оплаты проезда. Так, их заметили в микроавтобусах № 39 и 85.

Жительница областного центра уточнила информацию у минстроя в личных сообщениях во «ВКонтакте» и поделилась с редакцией PenzaInform.ru ответом ведомства.

«Перевозчиками по собственной инициативе установлены терминалы приема безналичной оплаты проезда на транспортных средствах на ряде маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса и работающих по нерегулируемому тарифу», - уведомили в министерстве.

Со ссылкой на перевозчиков в ведомстве уточнили, что речь идет о маршрутах № 1т, 9к, 16, 21, 27, 29, 39, 43, 55, 59, 63, 73, 77 и 85.

Ранее пассажиры неоднократно задавали властям вопросы, когда в пензенских маршрутках на обязательной основе введут терминалы. Чиновники отвечали, что закон не обязывает перевозчиков использовать контрольно-кассовую технику с функцией оплаты проезда с помощью карты.