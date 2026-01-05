Пензенскую область ждет новая волна непогоды

Пензенскую область ждет новая волна непогоды
В ближайшие дни Пензенскую область ждет новая волна непогоды. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В предстоящие сутки, 6 января, регион будет находиться под влиянием антициклона. Прогнозируется умеренный мороз, местами небольшой снег.

«Но уже в рождественскую ночь с юго-запада придет ненастный циклон. Имея большие запасы влаги и тепла, он принесет пасмурную с осадками смешанного характера, в отдельные дни сильными, порывистым ветром и повышенным температурным режимом погоду», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В итоге пензенцев сначала ждет метель, а затем - гололед. Ситуация на дорогах станет напряженной.

В дневное время температура в начале недели будет минусовой, потом станет подниматься - до +3 градусов.

