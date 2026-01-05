Перечислены способы продлить жизнь новогодней елке

Чтобы новогодняя елка простояла в доме дольше, важно не только правильно выбрать дерево, но и обеспечить ему подходящие условия и уход.

Подбирая дерево, нужно смотреть на спил, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на инженера Дмитровского лесопитомника Галину Хренову: если он светлый - елка свежая. Также рекомендуется постучать деревом по земле (когда хвоя сильно сыплется, оно долго не простоит) и попробовать отогнуть несколько веток (они должны быть упругими).

Дома для елки необходимо выбрать правильное место - подальше от батареи, поближе к центру комнаты.

Перед тем как ставить дерево в крестовину или ведро с водой, нужно выполнить 2 действия: освежить срез (отпилить 2 см от ствола, чтобы «открыть древесные сосуды») и зачистить кору (на 5 см, чтобы елке было легче вбирать влагу из воздуха).

«Лучше не использовать старомодные крестовины, в которых ель просто стоит или в нее вкручиваются саморезы для надежности. Лучший выбор - специальные подставки, куда можно подливать воду. Они недорогие, продаются сейчас практически везде, и их можно подобрать под любой диаметр ствола», - заявила Галина Хренова.

Вода для елки должна быть комнатной температуры. В нее можно добавлять различные подпитки, чтобы дерево простояло дольше.

Один из вариантов - глицерин с димексидом: на литр воды - 3 столовые ложки глицерина и 2 чайные ложки димексида. Можно использовать янтарную кислоту: на литр воды - 2 столовые ложки кислоты, 2 столовые ложки сахара и щепотка соли. Еще один вариант - аспирин с сахаром.

Уже стоящую в подставке елку следует 2-3 раза в день опрыскивать водой из пульверизатора - так она дольше не засохнет.