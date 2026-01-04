5 января в Пензенской области ожидается небольшой снег

5 января в Пензенской области ожидается небольшой снег
В понедельник, 5 января, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. В ночное время его порывы могут достигать 15 м/с.

В ночь на понедельник похолодает до -3...-8 градусов, в прогнозе небольшой снег. Днем термометры покажут -1...-6.

В ночь на вторник будет -8...-13 градусов, небольшой снег ожидается местами.

В народном календаре 5 января - Федулов день. На Руси верили: какой будет погода на Федула, таким окажется следующий ноябрь.

