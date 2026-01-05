В Каменском районе появилось новое охотничье угодье

Общество

В Каменском районе появилось новое охотничье угодье
Печать
Telegram

На территории Каменского района появилось новое охотничье угодье площадью 17,3 тысячи гектаров - «Головинщинское», сообщили в областном минлесхозе.

В Каменском районе появилось новое охотничье угодье

«Охотхозяйственное соглашение было заключено по итогам аукциона», - уточнили в ведомстве.

Добывать животных в угодье можно будет на основании разрешений и путевок.

Ранее стало известно, что ночью 2 января на территории охотничьего угодья в Белинском районе выявили факт браконьерства. Группа нарушителей, используя транспорт и пневматическое оружие с тепловизионным прибором, убила 2 зайцев и самку косули.

Ущерб охотничьему фонду составил более 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
охота охотник животное
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!