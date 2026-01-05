В Каменском районе появилось новое охотничье угодье

На территории Каменского района появилось новое охотничье угодье площадью 17,3 тысячи гектаров - «Головинщинское», сообщили в областном минлесхозе.

«Охотхозяйственное соглашение было заключено по итогам аукциона», - уточнили в ведомстве.

Добывать животных в угодье можно будет на основании разрешений и путевок.

Ранее стало известно, что ночью 2 января на территории охотничьего угодья в Белинском районе выявили факт браконьерства. Группа нарушителей, используя транспорт и пневматическое оружие с тепловизионным прибором, убила 2 зайцев и самку косули.

Ущерб охотничьему фонду составил более 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.