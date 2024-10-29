Сетевое издание|18+|Вторник|29 окт 2024|10:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жители Пензенской области собрали 3,5 тонны желудей

Печать
Telegram

В Пензенской области завершен сбор желудей дуба черешчатого, стартовавший в сентябре. Тогда региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования обратилось к активным и неравнодушным людям с просьбой о помощи.

Собирать желуди можно было до первых морозов в лесах, парках, скверах. Особое внимание следовало обращать на качество семян: они должны иметь темно-коричневую, блестящую, глянцевую с желтыми прожилками или полностью коричневую окраску, быть твердыми и полными, без трещин, отверстий или следов повреждения.

Урожай пензенцы приносили в минлесхоз. В начале октября было собрано уже 2 тонны желудей.

В понедельник, 28 октября, объявили итоги акции. В этом году жители области принесли специалистам 3 569 кг семян дуба.

«Несравненными лидерами по сбору стали лесники Никольского района, которые собрали 1 270 кг», - отметили в министерстве, поблагодарив всех участников.

Теперь желуди будут направлены на проверку посевных качеств. Их предполагается использовать при восстановлении лесов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте