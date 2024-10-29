Жители Пензенской области собрали 3,5 тонны желудей

29.10.2024 | 10:03

В Пензенской области завершен сбор желудей дуба черешчатого, стартовавший в сентябре. Тогда региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования обратилось к активным и неравнодушным людям с просьбой о помощи.

Собирать желуди можно было до первых морозов в лесах, парках, скверах. Особое внимание следовало обращать на качество семян: они должны иметь темно-коричневую, блестящую, глянцевую с желтыми прожилками или полностью коричневую окраску, быть твердыми и полными, без трещин, отверстий или следов повреждения.

Урожай пензенцы приносили в минлесхоз. В начале октября было собрано уже 2 тонны желудей.

В понедельник, 28 октября, объявили итоги акции. В этом году жители области принесли специалистам 3 569 кг семян дуба.

«Несравненными лидерами по сбору стали лесники Никольского района, которые собрали 1 270 кг», - отметили в министерстве, поблагодарив всех участников.

Теперь желуди будут направлены на проверку посевных качеств. Их предполагается использовать при восстановлении лесов.