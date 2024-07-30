Модульный туалет появится в Лермонтовском сквере к 1 ноября

30.07.2024 | 17:05

Туристский и туалетный модули в пензенском сквере имени Лермонтова появятся осенью: первый - до 1 октября, второй - до 1 ноября. Закупка работ по их изготовлению, поставке и установке все-таки состоялась 29 июля.

Общий договор на оба объекта решили заключить с фирмой из Сергиева Посада Московской области. За конструкции придется заплатить 14 млн 250 тысяч рублей. Заказчиком выступает администрация парка Белинского.

Бежевый туалетный модуль будет состоять из двух отдельных кабин с независимыми входами и одного технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны разместят терминал оплаты с безналичным расчетом, сообщается на портале госзакупок.

Сам объект, согласно техзаданию, должен быть прямоугольной формы - 2,9 х 5,8 метра, габариты кабин не менее 1,8 х 1,65 метра. Унитазы оснастят опорными откидным и неподвижным поручнями, предусмотрят крючки для костылей.

Одноэтажное модульное помещение туристского информационного центра будет размером 3 х 8,15 метра. Внутри разместят кофейный столик, два кресла, шкаф для одежды, офисный стол, компьютер, принтер, телевизор, холодильник, микроволновку, кулер и кондиционер.

Оба модуля парк оплатит за счет средств субсидии на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования.

Изначально объекты планировали установить к 15 сентября, однако первые закупки были отменены в соответствии с приказом директора парка Елены Савельевой.