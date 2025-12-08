Депутат о туристском центре: Дешевле было купить квартиру

08.12.2025 | 15:55

Городскому бюджету дорого обходится функционирование туристского информационного центра (ТИЦ) в Пензе. Речь об этом зашла на комиссии думы в понедельник, 8 декабря.

Осенью прошлого года в Лермонтовском сквере установили 2 одноэтажные конструкции общей стоимостью 14 250 000 рублей - туристский и туалетный модули.

Заказчиком выступала администрация парка Белинского, оплата производилась за счет субсидии из городского бюджета.

В 2025 году туалет пришлось закрыть из-за отключения мобильного интернета: в работе программного обеспечения терминала оплаты стали возникать ошибки, происходило блокирование кабин. Устройство решили перепрограммировать. На это потребовалось 400 000 рублей.

По мнению депутата Александра Смирнова, дешевле было купить квартиру на первом этаже какого-либо дома и оборудовать ее соответствующим образом. По крайней мере там уже имелся бы туалет, отметил он.

К слову, еще 360 000 рублей сейчас необходимо на создание программы для расширения функционала веб-сайта ТИЦ, 1 354 000 рублей - на изготовление информационных буклетов, 937 900 - на туристские карты Пензы и Пензенской области.