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Общество

Губернатор посетил села Неверкино, Русский Камешкир и Лопатино

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В понедельник, 14 июля, губернатор Олег Мельниченко в рамках рабочей поездки по районам Пензенской области посетил села Неверкино, Русский Камешкир и Лопатино. Глава региона лично контролирует сроки и качество модернизации значимых для жителей региона объектов.

В селе Неверкино Олег Мельниченко поручил провести капремонт школы имени Столыпина - за счет средств, сэкономленных в результате проведения конкурсных процедур по объектам 2025 года.

Губернатор посетил села Неверкино, Русский Камешкир и Лопатино

«Начинаем работы на средства региона, продолжим на федеральные, с поддержкой Министерства просвещения РФ. В школе учатся 450 ребят, сюда на школьных автобусах доставляют учеников из 8 населенных пунктов Неверкинского района. Нужно обеспечить качественный учебный процесс», - поставил задачу губернатор.

В планах заменить кровлю у основного здания и пристроя, привести в порядок входную группу, утеплить фасад, провести электромонтажные и отделочные работы, отремонтировать участки сетей водоснабжения и канализации, перечислили в областном правительстве.

В 2025 году было выделено 37 млн рублей на ремонт дорог в райцентре. «Уже окончены работы на улицах Полевой, Революционной и Молодежной, начат ремонт на улице Ленина. Повышение качества жизни в районах области - одна из наших приоритетных задач», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Губернатор посетил села Неверкино, Русский Камешкир и Лопатино

В Русском Камешкире в июле должен завершиться ремонт детсада № 1, который посещают 95 воспитанников. Готовность объекта составляет более 80%.

Здесь также идут работы в районном Доме культуры, где хотят обновить фасад и входную группу, перепланировать сцену и зрительный зал.

«Сразу поручил предусмотреть установку экрана и необходимого оборудования, чтобы обустроить кинотеатр. Думаю, что и выступления творческих коллективов, и показ кинофильмов будут востребованны у местных жителей», - сообщил Олег Мельниченко.

В селе Лопатино приводят в порядок детсад № 2, куда ходят 85 малышей. Губернатор поставил задачу завершить работы до конца лета, чтобы 1 сентября родители повели детей в обновленное здание.

В райцентре также отремонтированы дороги на улицах 50 лет Октября и Пионерской, ведется благоустройство площади для проведения массовых мероприятий.

«Будем продолжать менять наши районы к лучшему», - обозначил планы Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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