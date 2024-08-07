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Культура

В селе Неверкино пройдет праздник чувашской культуры Акатуй

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В субботу, 10 августа, в селе Неверкино пройдет VI межрегиональный фестиваль чувашской культуры Акатуй.

«Неверкинский район - единственное в Пензенской области место компактного проживания чувашей. Акатуй - национальный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ», - поясняется на сайте «Туризм и отдых в Пензенской области».

Праздник начнется в 10:00. Его откроет хоровод в национальных костюмах. Далее в программе выступления коллективов народного творчества из Пензенской области и других регионов, мастер-классы по народному творчеству, выставка чувашской кухни и национальных блюд, музей быта и ремесел «Асанне арчи».

Также гости увидят чувашскую национальную борьбу керешу и военно-патриотическую выставку. А для детей будет действовать игровая площадка «Ача-пача вайа карти».

Добраться до райцентра Неверкино можно как личным транспортом, так и рейсовым автобусом Пенза - Илим-гора (отправление с автовокзала Пензы в 7:25, выходить на остановке «Неверкино»).

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Источник — фото областного минкульта
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