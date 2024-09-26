Камешкирского чиновника оштрафовали за ямы на дорогах

26.09.2024 | 14:15

Житель Камешкира обратился в прокуратуру с жалобой на выбоины на муниципальных дорогах. Надзорный орган начал проверку.

Выяснилось, что дефекты покрытия на улицах Комсомольской, Кирова, Радищева и других превышают допустимые по нормативам размеры.

В отношении главы администрации Русско-Камешкирского сельсовета возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 20 000 рублей.

«По итогам рассмотрения внесенного прокурором района представления администрация Русско-Камешкирского сельсовета заключила 2 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог на улицах Радищева и Комсомольской», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сейчас ремонт на указанных участках завершен. Дорожники продолжают работать на других объектах, устранение дефектов контролирует прокуратура.