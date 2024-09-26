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Общество

Камешкирского чиновника оштрафовали за ямы на дорогах

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Житель Камешкира обратился в прокуратуру с жалобой на выбоины на муниципальных дорогах. Надзорный орган начал проверку.

Выяснилось, что дефекты покрытия на улицах Комсомольской, Кирова, Радищева и других превышают допустимые по нормативам размеры.

В отношении главы администрации Русско-Камешкирского сельсовета возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 20 000 рублей.

Камешкирского чиновника оштрафовали за ямы на дорогах

«По итогам рассмотрения внесенного прокурором района представления администрация Русско-Камешкирского сельсовета заключила 2 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог на улицах Радищева и Комсомольской», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Камешкирского чиновника оштрафовали за ямы на дорогах

Сейчас ремонт на указанных участках завершен. Дорожники продолжают работать на других объектах, устранение дефектов контролирует прокуратура.

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Источник — фото областной прокуратуры
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