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Из жизни

Приставы заставили сельчанина отдать 400 тысяч долга

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В Неверкинском районе приставы побудили 55-летнего злостного неплательщика погасить долги, арестовав его ВАЗ.

Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения (превышал скорость, парковался в неположенном месте), но штрафы не уплачивал. Также он набрал кредитов в банках, по которым не вносил платежи.

«Все долги скопились в одну большую коллекцию», - отметили в УФССП России по Пензенской области, указав, что речь шла о сумме более 400 тысяч рублей.

Судебный пристав выяснил, что на неплательщика зарегистрирован автомобиль, наложил запрет на регистрационные действия с транспортным средством и объявил его в розыск. ВАЗ нашли и арестовали.

Это заставило владельца машины пересмотреть свои взгляды. Он оплатил задолженность в полном объеме, сообщили в управлении.

Ранее приставы передали в зону проведения специальной военной операции два автомобиля, конфискованных у жителей Пензенской области за пьяное вождение.

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