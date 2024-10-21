Приставы заставили сельчанина отдать 400 тысяч долга

21.10.2024 | 19:36

В Неверкинском районе приставы побудили 55-летнего злостного неплательщика погасить долги, арестовав его ВАЗ.

Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения (превышал скорость, парковался в неположенном месте), но штрафы не уплачивал. Также он набрал кредитов в банках, по которым не вносил платежи.

«Все долги скопились в одну большую коллекцию», - отметили в УФССП России по Пензенской области, указав, что речь шла о сумме более 400 тысяч рублей.

Судебный пристав выяснил, что на неплательщика зарегистрирован автомобиль, наложил запрет на регистрационные действия с транспортным средством и объявил его в розыск. ВАЗ нашли и арестовали.

Это заставило владельца машины пересмотреть свои взгляды. Он оплатил задолженность в полном объеме, сообщили в управлении.

Ранее приставы передали в зону проведения специальной военной операции два автомобиля, конфискованных у жителей Пензенской области за пьяное вождение.