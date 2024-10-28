Жителей Неверкинского района попросили не пить родниковую воду

28.10.2024 | 11:42

В селе Илюшкино Неверкинского района случилось ЧП. После замены сруба в роднике испортилась вода.

О беде сельчан на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» рассказала Инга Л. По ее словам, сруб рабочие меняли 15 октября и действовали неправильно.

«Родник не очищен, вода не откачана, глина и ил весь родник загрязнили, сруб в эту жижу опущен. Результат: эта жижа загрязняет трубы и течет из кранов в дома жителей», - написала женщина.

Она пояснила, что водой из родника снабжается не только Илюшкино, но и часть Неверкина. Администрация и ресурсники не реагируют на жалобы сельчан.

«Люди не могут пить эту воду, помыться, готовить, стирать. Помогите решить ситуацию, третья неделя пошла, кошмар какой-то», - пожаловалась Инга.

В понедельник, 28 октября, женщине ответил представитель администрации Неверкинского района.

«В результате выполненных работ по установке нового каптажа родника произошло загрязнение воды. Не рекомендуется использовать эту воду в питьевых целях, так как в воде могут присутствовать посторонние примеси», - сообщил он.

Представитель администрации добавил, что сейчас специалисты устанавливают крышу каптажа, после этого планируется очистить родник. Сроки работ он не озвучил.