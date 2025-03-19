Нападением собак на школьника в Пензе занялся глава Следкома России

19.03.2025 | 09:21

В Пензе расследуется уголовное дело о нападении бродячих собак на ребенка, возбужденное по признакам халатности. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

15 марта в районе школы № 20 на улице Экспериментальной ученика 4-го класса покусали бездомные псы. По словам местных жителей, ранее собак отловили, а затем выпустили обратно на территорию школы.

Ход расследования контролирует глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Игнатенкову доложить об установленных обстоятельствах произошедшего.

Также проверку проводит прокуратура Первомайского района. По ее итогам будет решаться вопрос о компенсации школьнику морального вреда.

Ранее суд взыскал с администрации города Заречного 30 тыс. рублей в пользу 10-летней девочки, пострадавшей от укуса бродячей собаки.