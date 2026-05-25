На улице Измайлова в Пензе вырубят пораженные деревья

Общество

На улице Измайлова в Пензе вырубят пораженные деревья
Печать
Max

На улице Измайлова в Пензе вырубят несколько деревьев, пораженных ясеневой изумрудной златкой. Об этом городская администрация предупредила в понедельник, 25 мая.

Речь идет о территории возле памятника грузовому автомобилю военного и послевоенного периода ЗИС-5.

Больные деревья были обнаружены во время обследования участка сотрудниками УЖКХ и Россельхознадзора. Они также выявили аварийные насаждения.

На улице Измайлова в Пензе вырубят пораженные деревья

«К их ликвидации намерены приступить в конце мая», - уточнили в мэрии. Осенью взамен удаленных обещают высадить новые растения.

Ясеневая златка - опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. В 2025-м в городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания. Иные способы избавиться от вредителя оказались неэффективными.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дерево златка жкх
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!