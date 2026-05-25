На улице Измайлова в Пензе вырубят пораженные деревья

На улице Измайлова в Пензе вырубят несколько деревьев, пораженных ясеневой изумрудной златкой. Об этом городская администрация предупредила в понедельник, 25 мая.

Речь идет о территории возле памятника грузовому автомобилю военного и послевоенного периода ЗИС-5.

Больные деревья были обнаружены во время обследования участка сотрудниками УЖКХ и Россельхознадзора. Они также выявили аварийные насаждения.

«К их ликвидации намерены приступить в конце мая», - уточнили в мэрии. Осенью взамен удаленных обещают высадить новые растения.

Ясеневая златка - опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. В 2025-м в городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания. Иные способы избавиться от вредителя оказались неэффективными.