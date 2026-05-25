Стало известно, где в Пензе отключат свет 26 мая

Во вторник, 26 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Согласии, Маньчжурии, на Западной Поляне, в Райках, на Шуисте, а также на улицах Карпинского, Кижеватова и на проспекте Победы.

С 8:30 до 12:00 ресурс не будут подавать на ул. Марата, 17 и в СНТ «Заря» (Согласие), 2/190.

С 8:30 до 16:30 ожидаются отключения по адресам:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- ул. Ладожская, 124, 126, 128.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Мира, 64, 66, 68;

- ул. Попова, 64.

С 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00:

- ул. Бекешская, 4, 6, 8, 10, 12, 39д;

- ул. Мотоциклетная, 50-62 (четные);

- ул. Средняя, 28а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 37;

- ул. Тимирязева, 47, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54-76, 76а, 80;

- ул. Чайковского, 2, 6-10 (четные), 16, 18;

- 1-й пр-д Яблочкова, 8, 10, 12, 14-20, 21-41 (нечетные).

С 9:00 до 15:00 света не будет в домах № 10 и 10а на ул. Кижеватова.

С 9:00 до 16:00 подачу приостановят по адресам:

- ул. Суворова, 180В;

- пр-т Победы, 2, 4, 6, 8;

- ул. Карпинского, 6, 8, 10, 10а, 30а, 32а;

- ул. Коммунистическая, 45, 47, 49.

С 9:00 до 16:30:

- пр-д Володарского, 1, 2-5, 10, 12, стр. 4;

- ул. Красная, 80, 82, 84, 84а, 92-96, 98, 101, 102г;

- ул. Кураева, 14а, 14Б, 14в, 16, 17, 19, 22, 22/97, 22а, 25а, 28, 30, 35, 37.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Бадигина, уч.: 1, 3, 9, 10, 11, 13/31, 14-28(четные), 29, уч. 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 64, уч. 149;

- пр-д Бадигина, 9, 11, 13-15, 17, 18, 24;

- ул. Лажечникова, 14, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 41;

- пр-д Лажечникова, 21, 27, 38;

- ул. Татлина, 6, стр. 130, з/у 2;

- мкр-н Шуист, стр.: 41, 46, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 163.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.