26 мая в Пензе не будут продавать алкоголь

Во вторник, 26 мая, в школах Пензе состоится праздник «Последний звонок». В городе, как обычно, не будут продавать алкоголь.

Аналогичная мера принимается ежегодно. Торговля спиртным в этот день запрещена региональным законодательством.

«Цель мероприятий - выполнить общегородские задачи по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего - несовершеннолетних», - пояснили в мэрии.

Сотрудники районных администраций проводят разъяснительную работу с представителями торговых точек, реализующих алкогольную продукцию на территории Пензы.

Полиция будет проводить мониторинг объектов потребительского рынка во всех районах областного центра.