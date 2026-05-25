26 мая в Пензе не будут продавать алкоголь

Общество

26 мая в Пензе не будут продавать алкоголь
Печать
Max

Во вторник, 26 мая, в школах Пензе состоится праздник «Последний звонок». В городе, как обычно, не будут продавать алкоголь.

Аналогичная мера принимается ежегодно. Торговля спиртным в этот день запрещена региональным законодательством.

«Цель мероприятий - выполнить общегородские задачи по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего - несовершеннолетних», - пояснили в мэрии.

Сотрудники районных администраций проводят разъяснительную работу с представителями торговых точек, реализующих алкогольную продукцию на территории Пензы.

Полиция будет проводить мониторинг объектов потребительского рынка во всех районах областного центра.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа ученик алкоголь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!