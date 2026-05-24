На капремонт центра культуры в Чемодановке потратят 64 млн

Центр культуры, досуга и спорта «Юбилейный» в селе Чемодановка Бессоновского района ждет капитальный ремонт. Поиск подрядчика уже закончен, стоимость работ оценена в 64 243 320 рублей.

Согласно договору, размещенному на портале госзакупок, снаружи подрядчик должен обновить входные группы и адаптировать их под маломобильных людей, кирпичную кладку парапетов и кровлю, утеплить фасады здания.

План внутренних работ включает ремонт вентиляционных шахт, реконструкцию потолков, полов, витражных окон, замену дверей, чистовую отделку.

В зрительном зале требуется поставить новые кресла, обеспечив комфортный уклон, и переустроить механику сцены. В хореографическом классе появится другое оборудование.

Кроме того, в документации оговаривается обновление инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электрика). Необходимо смонтировать архитектурную подсветку фасада.

Все работы должны быть завершены в декабре 2027 года.