26 мая в селе Бикмурзино ожидаются перебои в телерадиовещании

26 мая в селе Бикмурзино Неверкинского района возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала передающими станциями из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

С 10:00 до 16:00 будут прерываться трансляции программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса.

Кроме телесигнала, может прерываться вещание Радио России.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за погодных условий», - предупредили в РТРС.

Первый мультиплекс - это Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».