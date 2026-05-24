25 мая жителей Пензенской области ждет дождливый день

Общество

25 мая жителей Пензенской области ждет дождливый день
Печать
Max

В понедельник, 25 мая, в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе установлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В течение суток ветер сменит направление с северо-западного на западное и усилится с 6-11 м/с в 8...13 м/с.

В ночь на понедельник прогнозируется +9...+14 градусов, днем столбики уличных термометров покажут +19...+24.

В ночь на вторник, 26-е число, похолодает до +8...+13. Осадки не прекратятся.

В народном календаре 25 мая - Епифанов день. Ярко-алая утренняя заря, по приметам, предупреждала о множестве пожаров летом. Появление листьев кувшинок на прудах успокаивало: заморозков можно больше не опасаться.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!