25 мая жителей Пензенской области ждет дождливый день

В понедельник, 25 мая, в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе установлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

В течение суток ветер сменит направление с северо-западного на западное и усилится с 6-11 м/с в 8...13 м/с.

В ночь на понедельник прогнозируется +9...+14 градусов, днем столбики уличных термометров покажут +19...+24.

В ночь на вторник, 26-е число, похолодает до +8...+13. Осадки не прекратятся.

В народном календаре 25 мая - Епифанов день. Ярко-алая утренняя заря, по приметам, предупреждала о множестве пожаров летом. Появление листьев кувшинок на прудах успокаивало: заморозков можно больше не опасаться.