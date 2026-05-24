В хирургическом отделении больницы № 6 закончился ремонт

В 1-м хирургическом отделении клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина закончился ремонт внутренних помещений. Об этом сообщили в областном минздраве в воскресенье, 24 мая.

В отделении смонтировали новый подвесной потолок, целиком заменили розетки и выключатели, сделали освещение более комфортным, покрасили стены и заменили двери.

«Уютная и современная обстановка способствует более быстрому восстановлению и положительно влияет на психологическое состояние», - отметил главврач медучреждения Дмитрий Максимов.

Средства на ремонт больница выделила из собственных резервов.

Ранее в минздраве сообщили о сборке модульного стационара скорой медицинской помощи при больнице № 6. Благодаря расширению площадей диагностика будет проходить незамедлительно, без дополнительной транспортировки пациентов по отделениям.