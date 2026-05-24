В хирургическом отделении больницы № 6 закончился ремонт

Общество

В хирургическом отделении больницы № 6 закончился ремонт
Печать
Max

В 1-м хирургическом отделении клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина закончился ремонт внутренних помещений. Об этом сообщили в областном минздраве в воскресенье, 24 мая.

В отделении смонтировали новый подвесной потолок, целиком заменили розетки и выключатели, сделали освещение более комфортным, покрасили стены и заменили двери.

В хирургическом отделении больницы № 6 закончился ремонт

«Уютная и современная обстановка способствует более быстрому восстановлению и положительно влияет на психологическое состояние», - отметил главврач медучреждения Дмитрий Максимов.

В хирургическом отделении больницы № 6 закончился ремонт

Средства на ремонт больница выделила из собственных резервов.

Ранее в минздраве сообщили о сборке модульного стационара скорой медицинской помощи при больнице № 6. Благодаря расширению площадей диагностика будет проходить незамедлительно, без дополнительной транспортировки пациентов по отделениям.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
больница ремонт минздрав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!