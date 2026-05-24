В Пензенской области усилили меры пожарной безопасности в лесах

Сотрудники регионального минлесхоза усилили мониторинг пожарной опасности в лесах.

Увеличено количество патрулирований, установлено 700 шлагбаумов для ограничения посещения зеленых массивов. В целях повышения информированности населения специалисты разместили более 460 стендов.⁣

Кроме того, в ведомстве следят за состоянием минерализованных полос.⁣

До 26 мая в Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), предупредили ранее в Приволжском УГМС.

Действует запрет на разведение костров в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса или участках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины.

Нарушение правил безопасности наказываться не только денежным штрафом от 40 000 рублей, но и принудительными работами либо лишением свободы на срок до 4 лет, напомнили в минлесхозе.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи массивов необходимо сообщить о ЧП в диспетчерскую службу по телефону 8 (8412) 62-84-50 или на прямую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00.