В МЧС предупредили о критичном ухудшении погоды

В ближайшие 1-3 часа в Пензенской области местами ожидаются град и усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Неблагоприятные погодные условия с большой долей вероятности сохранятся до вечера. Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности.

Спасатели напомнили, что при усилении ветра следует не выходить из зданий без необходимости и уделить особое внимание детям.

На улице нельзя приближаться к стенам домов опасно, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов с крыш. Не меньший риск представляют остановки общественного транспорта, рекламные щиты, деревья, недостроенные здания.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили в пресс-службе ведомства.