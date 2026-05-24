В России могут разрешить свободную продажу противогазов

Общество

В России могут разрешить свободную продажу противогазов
Печать
Max

В целях повышения защиты гражданского населения в России могут разрешить свободную продажу противогазов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева.

Политик указал, что раньше на каждом предприятии имелись комплекты средств индивидуальной защиты (СИЗ) для каждого работника, но эта практика давно ушла в прошлое.

Между тем сложившийся порядок обеспечения СИЗ не соответствует реальности. На фоне возрастающих угроз геополитического плана возврат открытого оборота СИЗ, по словам Валеева, «можно только приветствовать».

Запрет на продажу противогазов существует в стране с 1992 года, когда они были признаны товаром двойного назначения (можно использовать как в гражданских, так и в военных целях). Их выдают по разнарядке со складов в особых условиях, например при переходе на военное время.

Разрешение, в случае принятия соответствующего закона, будет распространяться также на защитные камеры, в том числе для детей. Экземпляры, представленные на маркетплейсах сейчас, не гарантируют защиту, поскольку не прошли обязательную сертификацию в МЧС.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
защита оборона госдума
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!