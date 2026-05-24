В целях повышения защиты гражданского населения в России могут разрешить свободную продажу противогазов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева.

Политик указал, что раньше на каждом предприятии имелись комплекты средств индивидуальной защиты (СИЗ) для каждого работника, но эта практика давно ушла в прошлое.

Между тем сложившийся порядок обеспечения СИЗ не соответствует реальности. На фоне возрастающих угроз геополитического плана возврат открытого оборота СИЗ, по словам Валеева, «можно только приветствовать».

Запрет на продажу противогазов существует в стране с 1992 года, когда они были признаны товаром двойного назначения (можно использовать как в гражданских, так и в военных целях). Их выдают по разнарядке со складов в особых условиях, например при переходе на военное время.

Разрешение, в случае принятия соответствующего закона, будет распространяться также на защитные камеры, в том числе для детей. Экземпляры, представленные на маркетплейсах сейчас, не гарантируют защиту, поскольку не прошли обязательную сертификацию в МЧС.