Названы причины, по которым россияне платят за ненужные подписки

29.04.2025 | 15:22

54% россиян не отключают платные подписки, поскольку надеются, что позже они понадобятся, выяснилось по результатам опроса ВТБ. Также в топе причин - боязнь потерять скидки и незнание, как отключить подписку.

Проблема управления подписками актуальна для большинства россиян: более трети респондентов имеют 2-3 платные подписки, еще четверть - только 1. При этом каждый 4-й опрошенный за последний год столкнулся с неожиданными платежами за подписки, которыми не пользовался. 33% признались, что такие списания происходили 2-3 раза в год.

Онлайн-кинотеатры оказались лидерами среди невостребованных, но оплачиваемых сервисов - за них продолжают платить почти половина опрошенных (46%). Мультисервисные подписки занимают 2-е место (39%), а музыкальные платформы - 3-е (28%).

Также в топ неиспользуемых сервисов вошли облачные хранилища (17%), игровые подписки (13%), фитнес-приложения (10%), образовательные платформы (8%) и подписки на цифровые журналы и газеты (6%).

Финансовые потери из-за забытых подписок могут быть значительными: 39% опрошенных ежемесячно тратят от 300 до 500 рублей на сервисы, которыми не пользуются. 8% москвичей теряют от 2 000 до 5 000 рублей в месяц - возможно, из-за большого количества подключенных платных услуг.

При этом в разных регионах ситуации различаются. Например, москвичи чаще других тратят деньги на невостребованные фитнес-приложения (15%), а жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области - на образовательные платформы (16%).

Половина опрошенных (54%) не отменяют оплату за подписки, потому что надеются рано или поздно воспользоваться сервисом. Четверть (24%) опасаются потерять скидки или бонусы. 20% просто не замечают списаний, 16% не знают, как отключить подписку, а 13% не хотят разбираться со всеми нюансами.

* Опрос проведен в апреле по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.