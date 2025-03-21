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Общество

В сквере «Семейный» появятся небольшие игровые аттракционы

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Благоустройство парка Белинского в Пензе продолжится в этом году и полностью завершится в следующем, 2026-м, сообщил губернатор Олег Мельниченко на сессии Законодательного собрания в пятницу, 21 марта.

«Он будет полностью переустроен, он будет современный. Сейчас парк уже по-другому смотрится», - отметил глава региона.

Также Олег Мельниченко напомнил, что впервые с советских времен реконструируют Тропу здоровья. «Это то, что просили пензенцы. Они привыкли там отдыхать, гулять с детьми; там спортсмены бегают. Поэтому завершим к 9 Мая полную модернизацию тропы», - пояснил губернатор.

Ранее пензенцы критиковали внешний вид новых фонарей в зоне отдыха, называя опоры «красными жердями», и режим их работы («мигание в стиле диско»). Чиновники объясняли, что оттенок для световых опор соответствует стилю парка, а мигание связано с тестированием оборудования. В управлении капитального строительства призвали горожан судить о качестве работ только после завершения капитального ремонта, то есть в мае.

Продолжая тему благоустройства, Олег Мельниченко рассказал в Заксобре и о сквере «Семейный» на ГПЗ. По нему сейчас заканчивают проектно-сметную документацию (ПСД), на работы в 2025 году выделено 60 млн рублей.

По словам Олега Мельниченко, в сквере планируется обустроить дорожки, разместить различные малые архитектурные формы и небольшие игровые аттракционы - это предусмотрено в ПСД.

Ранее министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев озвучил мнение, что деревья, ради которых изменили направление движения при создании перемычки между улицами Измайлова и Антонова на ГПЗ, не стоят того. При проектировании перемычки учли пожелания местных жителей и максимально отодвинули проезжую часть от сквера «Семейный».

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