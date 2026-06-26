В Заречном вновь отключат горячее водоснабжение

Общество

В Заречном вновь отключат горячее водоснабжение
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В Заречном во вторник, 30 июня, стартует третий этап гидравлических испытаний, предупредили в администрации закрытого города.

Горячую воду отключат с 8:00 до 17:00 30-го числа, а также 1 и 2 июля. Кроме того, с 30 июня приостановят циркуляцию теплоносителя.

После испытаний специалисты составят график устранения выявленных на сетях дефектов с расстановкой приоритетов.

В первую очередь горячая вода вернется в те дома, на коммуникациях к которым не обнаружат повреждений.

Первый этап гидравлических испытаний прошел в закрытом городе с 22 по 24 апреля, второй - с 19 по 21 мая.

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