В Заречном вновь отключат горячее водоснабжение

В Заречном во вторник, 30 июня, стартует третий этап гидравлических испытаний, предупредили в администрации закрытого города.

Горячую воду отключат с 8:00 до 17:00 30-го числа, а также 1 и 2 июля. Кроме того, с 30 июня приостановят циркуляцию теплоносителя.

После испытаний специалисты составят график устранения выявленных на сетях дефектов с расстановкой приоритетов.

В первую очередь горячая вода вернется в те дома, на коммуникациях к которым не обнаружат повреждений.

Первый этап гидравлических испытаний прошел в закрытом городе с 22 по 24 апреля, второй - с 19 по 21 мая.