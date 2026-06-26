Некоторым пензенцам предоставят 30 часов бесплатной парковки в месяц

В пятницу, 26 июня, на сессии Пензенской городской думы приняли решение предоставить право бесплатно пользоваться муниципальными парковками ряду категорий граждан.

Льготу получат многодетные родители, участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей.

Ранее предполагалось, что этим пензенцам предоставят 1 час бесплатной парковки в сутки. Теперь льготу немного изменили: они будут иметь право на 30 часов бесплатной парковки в месяц.

«Мы оставляем 30 часов в месяц, люди сами определяют, сколько им там стоять: 2, 3 часа. Я думаю, это будет правильнее, людям удобнее. Примерно так же, как у нас льгота по транспорту предоставляется, когда людям предоставляется определенное количество поездок в месяц, они могут ездить каждый день, а могут не ездить», - пояснил депутат Владимир Мутовкин.

Часы не переносятся на следующий месяц.