В Пензе проверили, как идет реконструкция парка Белинского

26.10.2024 | 14:26

В субботу, 26 октября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев оценил ход 2-го этапа работ по реконструкции главного городского парка на участке от планетария в сторону танцплощадки.

Закончить строительно-монтажные работы намечалось к 24 августа, а благоустройство - к 30-му. 20 августа обозначили новый срок завершения процесса - сентябрь. Затем его опять перенесли - на этот раз на начало ноября.

Денис Соболев признал, что работы сопряжены со сложностями и трудностями, связанными с действиями подрядной организации.

«Подрядчик иногородний, и, как часто бывает, конкурс выиграли - своих сил нет, и начинают искать что-то подешевле и попроще. По сути, он самоустранился. В итоге мы подошли уже к ноябрю месяцу, хотя все можно было сделать значительно раньше», - посетовал он.

По мнению чиновника, несовершенство законодательства позволяет организациям, не имеющим достаточно собственных мощностей, выигрывать конкурсы, заявляя цену ниже реальной.

«Это не первый такой объект. У нас есть объекты капитального ремонта, когда конкурс выигрывают организации, у которых только стол и ручка. Цена падает, нормальные подрядчики на нее не идут, потому что знают реальную цену объекта и понимают, что могут не выполнить свои обязательства. А вот такие, извините, проходимцы - они выходят и начинают химичить, выкруживать какие-то мутные схемы. В итоге мы приходим к тому, что объекты либо не сдаются, либо сдаются с опозданием или с нарушениями и приходится долгое время судиться, чтобы все исправить», - раскрыл суть проблемы Денис Соболев.

Сейчас к работе подключены местные субподрядчики, которые выполняют необходимые работы. В парке завершается укладка плитки, идет реконструкция танцплощадки.

«Танцплощадка полностью переоборудована, установлены перголы, укладывается плитка. Там будут качели, будет сцена для выступлений, то есть она полностью изменит свой вид», - рассказал председатель гордумы.

Преобразование парка продолжится и в следующем году.