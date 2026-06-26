На подъезде к Кузнецку с запада укладывают нижний слой асфальта

В Пензенской области продолжается ремонт покрытия подъезда к Кузнецку с запада. Дорога связывает трассу М-5 и город.

Сейчас специалисты завершают укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Обновление ждет участок длиной 4,9 км.

«На объекте также будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины и нанесена горизонтальная дорожная разметка», - сообщили в областном минстрое.

Ранее стало известно, что ремонт подъезда к Кузнецку планируют завершить к 20 октября этого года. Стоимость работ составляет порядка 80 млн рублей.

В 2025 году отремонтировали и ввели в эксплуатацию участок дороги длиной 5,5 км на восточном подъезде к Кузнецку, напомнили в минстрое.