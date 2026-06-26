В Пензе определили цвет для ограждения стройплощадок

На сессии городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 июня, утвердили единые требования к внешнему виду ограждений строительных площадок в Пензе.

«В качестве цветового решения приняты серые оттенки: для металлоконструкций - RAL 7045 (7005), полотна ограждения - RAL 7035 (7004)», - уточнили в мэрии.

Предпочтение серому цвету отдано, так как он нейтральный, хорошо сочетается с разными оттенками и материалами и гармонично вписывается в сложившуюся городскую застройку.

«Оттенки выбраны неслучайно - они более устойчивы к выгоранию, что позволит сохранить эстетичный вид ограждения на протяжении многих лет», - добавили в мэрии.

Также в единых требованиях прописано, что на видном месте при въезде на стройплощадку должен стоять информационный щит размером 1 х 2 м. На нем необходимо размещать название компании, ведущей мероприятия, изображение главного фасада будущего здания, данные заказчика и подрядчика с контактными телефонами, сроки начала и завершения работ, точный адрес и наименование возводимого объекта.