В Пензенской области начнется постепенный рост температур

В предстоящие выходные и в начале следующей рабочей недели на погоду в Пензенской области будет оказывать влияние азорский антициклон, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 26 июня.

«Установится по-летнему теплая и солнечная погода, хотя в дневные часы местами пройдут короткие дожди», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Температура постепенно приблизится к климатической норме.

Теплее будет становиться с каждым днем: в субботу, 27 июня, в светлое время суток ожидается +18...+23, а в понедельник, 29-го числа, уже +21...+26.

По ночам будет прохладно - до +7...+14.