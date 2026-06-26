В Пензенской области начнется постепенный рост температур

Общество

В Пензенской области начнется постепенный рост температур
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В предстоящие выходные и в начале следующей рабочей недели на погоду в Пензенской области будет оказывать влияние азорский антициклон, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 26 июня.

«Установится по-летнему теплая и солнечная погода, хотя в дневные часы местами пройдут короткие дожди», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Температура постепенно приблизится к климатической норме.

Теплее будет становиться с каждым днем: в субботу, 27 июня, в светлое время суток ожидается +18...+23, а в понедельник, 29-го числа, уже +21...+26.

По ночам будет прохладно - до +7...+14.

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