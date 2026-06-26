Опубликована программа Дня молодежи в Пензе

В субботу, 27 июня, в Пензе, как и в других городах России, пройдет День молодежи (6+). Мероприятия запланированы на Фонтанной площади и в сквере «Кукушка». Мэрия опубликовала программу.

Пространство поделят на 4 зоны: «Молодость России» (у главной сцены), «Мечта России» (площадь), «Единство России» (у арт-объекта «Кентавр») и «Гордость России» (сквер).

На главной сцене площади пройдет:

- в 12:30 - открытие фестиваля;

- в 12:40 - выступление вокальной студии «Шанс»;

- в 12:45 - награждение активистов;

- в 13:45 - выступление кавер-группы «Импульсы города»;

- в 14:25 - марафон зарядок «Здоровое Отечество»;

- в 14:40 - выступление кавер-группы «Мерри Тайм»;

- в 15:35 - выступление кавер-группы «Без вариантов»;

- в 16:30 - выступление кавер-группы «Нон стоп»;

- в 17:20 - выступление кавер-группы «Мариванна»;

- в 18:00 - выступление молодых творцов «АРТ Пенза»;

- в 19:00 - DJ-сет;

- в 19:30 - выступление кавер-шоу группы «Мед».

Концерт завершится в 21:00.

На площадке «Мечта России» организуют:

- с 12:30 до 15:00 - мастер-класс по вязанию туристических узлов, викторину от молодежной зеленой дружины;

- с 13:00 до 14:00 - лекцию «Будущее создается сегодня: твои возможности»;

- с 13:00 до 15:00 - дебаттл «Твой ход»; мастер-класс по изготовлению деревянных значков и декоративно-прикладной техники; выставку профессий; викторину, фотоинтерактив «Студенческая свадьба»; игровые активности и розыгрыш «Тур выходного дня»;

- с 14:00 до 15:00 - лекцию «Семья начинается не «потом».

На площадке «Единство России» с 12:30 до 15:00 запланированы мастер-классы «Кукла-оберег Пензенской губернии» и «Чегет» - обучение народным танцам; работа творческой мастерской «Изготовление абашевской игрушки из мягкого пластилина»; мастер-класс по изготовлению поделки «Снегирь»; игра-ходилка «Дорога добра»; мастер-классы по росписи пряников, созданию мини-магнитов на тарелочках, ватной игрушки, свечей из вощины; работа творческой мастерской «Роспись национального костюма».

На площадке «Гордость России» с 12:30 до 15:00 устроят выставки стрелкового оружия, в том числе исторического, а также региональной ассоциации школьных музеев. Будет работать полевая кухня, выступать эстрадно-духовой оркестр «Золотая молния». Гостям праздника предложат написать письма участникам СВО. Мероприятия завершатся патриотической игрой «Три цвета Родины».

Также День молодежи в Пензе отметят 28 июня у Спасского кафедрального собора (в районе памятника Матери). Там состоится праздник «ФолкПарк» (0+).