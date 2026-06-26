Для российских коррупционеров предложили ввести смертную казнь

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ и усилить ответственность за коррупционные преступления. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента в пятницу, 26 июня.

Авторы инициативы захотели строже наказывать коррупционеров, действия которых повлекли существенный ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан, - лишать их свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 100-кратной суммы причиненного вреда или без такового, либо отправлять за решетку на пожизненный срок, либо назначить смертную казнь.

Такое наказание предложили предусмотреть как для должностных лиц, чиновников, так и для военных.

«Под существенным вредом обороноспособности и безопасности государства в настоящей статье понимается срыв выполнения государственного оборонного заказа, разрушение или выход из строя объектов критической военной или инфраструктуры, а также иные последствия, приведшие к ослаблению боевой готовности Вооруженных Сил или возникновению чрезвычайных ситуаций с человеческими жертвами», - указывается в тексте законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что действующее законодательство разграничивает бытовую коррупцию и государственную измену. Это можно посчитать пробелом в праве в случаях, когда должностное лицо руководствуется собственной корыстью и тем самым подрывает обороноспособность страны.

«Наказание за такие деяния должно быть соразмерно наказанию за шпионаж и государственную измену, так как по своей сути они также являются предательством национальных интересов», - выразили мнение авторы инициативы.