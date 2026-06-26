27 июня в Пензенской области местами пройдет кратковременный дождь

Общество

27 июня в Пензенской области местами пройдет кратковременный дождь
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В субботу, 27 июня, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу на улице будет прохладно - столбики термометров опустятся до +6...+11 градусов. Осадков не ожидается.

Днем будет +18...+23. В ночь на воскресенье в прогнозе +7...+12 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 27 июня - Елисей Гречкосей. Примета гласит: если в Елисеев день идет дождь, впереди 7 недель сырой погоды.

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