27 июня в Пензенской области местами пройдет кратковременный дождь

В субботу, 27 июня, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу на улице будет прохладно - столбики термометров опустятся до +6...+11 градусов. Осадков не ожидается.

Днем будет +18...+23. В ночь на воскресенье в прогнозе +7...+12 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 27 июня - Елисей Гречкосей. Примета гласит: если в Елисеев день идет дождь, впереди 7 недель сырой погоды.