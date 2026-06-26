Главный фонтан ждет углубленное профилактическое обслуживание

Общество

Главный фонтан ждет углубленное профилактическое обслуживание
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В 2027 году в Пензе планируют провести углубленное профилактическое обслуживание светомузыкального фонтана на улице Московской. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Главный фонтан ждет углубленное профилактическое обслуживание

Необходимые средства предусмотрят в бюджете областного центра.

Главный фонтан ждет углубленное профилактическое обслуживание

«Наша задача - обеспечить фонтану долгую и бесперебойную жизнь, чтобы он и дальше радовал жителей и гостей Пензы на протяжении многих лет», - написал он в своем канале в МАХ в пятницу, 26 июня.

За состоянием сооружения следят специалисты «Пензавтодора».

Главный фонтан ждет углубленное профилактическое обслуживание

В этом году главный городской фонтан заработал 30 апреля. К его расконсервации после зимы приступили в конце марта. Специалисты провели испытания, проверив насосы, систему фильтрации, освещение и автоматику. Они наладили работу 12 шкафов управления и поворотных форсунок, заменили 2 насоса и вышедшие из строя светильники, отрегулировали высоту 128 струй, отремонтировали неисправные кабели в чаше.

Ранее сообщалось, что на подготовку фонтана к сезону-2026 выделили 5,5 млн рублей.

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